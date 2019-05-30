Meizu раскрыла особенности смартфона 16XS с тройной камерой

Пекин, 30 мая. Китайский производитель электроники Meizu анонсировал выпуск нового смартфона среднего сегмента Meizu 16XS и рассказал о его особенностях.

Как уточнили производители, Meizu 16XS получит 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей, разрешение которого составит 1080 на 2232 пикселя. Под экраном будет расположен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет оснащен тройной основной камерой на 48, 8 и 5 мегапикселей. Фронтальная камера телефона снимает с качеством 16 мегапикселей. Еще одной особенностью телефона станет поддержка AI, которая позволяет идентифицировать лицо владельца и разблокировать устройство за 0,2 секунды.

Устройству доступна функция быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Гаджет работает под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme OS 7. Аппаратной основой Meizu 16XS стали Snapdragon 675, 6 гигабайт оперативной и 64 или 128 гигабайт встроенной флеш-памяти.

Базовая версия смартфона (6 и 64 гигабайта памяти) обойдется покупателям в 246 долларов, пишет News.ru.

Ранее Meizu 16th вошел в десятку самых производительных сматрфонов с операционной системой Android. Топ-10 составили специалисты бенчмарка AnTuTu. Первое место в рейтинге досталось китайскому смартфону Huawei Mate 20 Pro.