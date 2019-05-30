Украинский депутат объяснил, почему Рада не приняла отставку Гройсмана

Киев, 30 мая. Отказ Верховной рады Украины принимать отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана говорит о существовании коалиции, заявил украинский парламентарий, глава партии «Наши» Евгений Мураев.

На прошлой неделе Гройсман заявил о намерении уйти с поста премьер-министра Украины и подал заявление об отставке. В четверг стало известно, что инициативу украинского премьера поддержали лишь 97 человек при минимуме в 226 голосов. Глава кабмина поблагодарил депутатов за то, что те отказались голосовать за его отставку.

Мураев объяснил, почему украинские парламентарии отказались отправлять Гройсмана в отставку. По его мнению, такое решение свидетельствует о том, что «де-факто она (коалиция) есть».

«Все антинародные законы были приняты в том же составе голосов, в котором сейчас не поддержали отставку Гройсмана, — отметил украинский политик в беседе с iReactor. — Смотрите, кто голосовал и кто не голосовал. По сути, БПП и «Народный фронт» продолжают управлять общим представительским и законодательным органом страны. Им это невыгодно. Они продолжают делить потоки, в том числе коррупционные».

По мнению депутата само решение отправить Гройсмана в отставку может поменять силовые элиты Украины, что загубит выборы.

«Это прецедент и кадровое решение. Они переживают, что сейчас поменяют их силовиков. На фоне их избирательной кампании это будет смерти подобно», — резюмировал он.

Напомним, 20 мая прошла инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского, который набрал на выборах главы государства более 73% голосов. На следующий день Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Досрочные выборы в украинский парламент должны пройти 21 июля.