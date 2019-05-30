Иностранным специалистам упростят получение гражданства РФ

Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении получения гражданства РФ для квалифицированных специалистов. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этим законопроектом мы существенно — с трех лет до одного года — сокращаем срок работы, необходимый для того, чтобы высококвалифицированные зарубежные специалисты могли получить российское гражданство. Причем получить они его смогут в упрощенном порядке», — рассказал журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что список профессий, который дает на это право, уже утвержден правительством. Это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие, инженеры и математики.

По словам спикера Госдумы, принятие таких мер даст России дополнительные возможности по привлечению профессионалов, которые будут работать на развитие экономики и технологии.

«Эти задачи поставил наш президент Владимир Путин», — добавил Володин.

Свою позицию об инициативе в беседе с корреспондентом ФАН озвучил и депутат Владимир Катенев.

«Как председатель Совета (Санкт-Петербургской. — Прим. ФАН) торгово-промышленной палаты я поддерживаю все законопроекты, направленные на упрощение привлечения высококвалифицированных специалистов», — заявил член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Чем выше конкуренция, тем выгоднее экономика, отметил парламентарий.