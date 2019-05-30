Киев, 30 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады страны после того, как они отказались принять его отставку.

Прямую трансляцию заседания вел официальный телеканал парламента.

«Сколько можно плодить этой ненависти?» — поинтересовался Гройсман у депутатов украинской Рады.

Он назвал «абсолютно искусственными» выступления некоторых парламентариев и заметил, что они старались «выглядеть лучше, чем есть на самом деле» в присутствии представителей СМИ. По словам Гройсмана, на должности премьер-министра Украины ему пришлось решать проблемы, оставшиеся после «представителей прошлой власти».

«Я только три года как премьер страны. В то время как кто-то десятилетиями сидит во власти, я сегодня борюсь с тем, что именно вы создали: и конфликт в Донбассе, и подорвали экономику, и уничтожили социальную политику государства. И сегодня мы должны выгребать после вас», — возмутился Гройсман.

По его словам, депутаты Рады думают в первую очередь о себе, а потом уже о проблемах в стране, именно поэтому граждане Украины «не уважают парламент».

«Вы сегодня говорили не об Украине, а о себе. Для некоторых из вас важнее ваш мандат, рейтинг, значок и неприкосновенность», — заметил премьер-министр страны.

Напомним, Верховная рада отказалась принимать отставку украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Это решение не было неожиданным, так как ранее представители всех крупнейших фракций парламента заявили о соответствующем намерении.