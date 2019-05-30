Эксперты назвали пять типов мужчин, с которыми не построить долгосрочные отношения

Москва, 30 мая. Многие женщины мечтают найти спутника жизни, который станет отцом их детям и опорой в любой ситуации. Психологи рассказали, каких типов мужчин стоит избегать, если вы хотите построить долгосрочные отношения.

Желающим завести семью не стоит связываться с игроками, алкоголиками и наркоманами. Такие люди являются великими «психологами», умеют хорошо манипулировать и вытягивать из женщин деньги. Причем в начале отношений этот тип использует ласку и обещания, но постепенно переходит к угрозам и физическому насилию. Также есть опасность, что под влиянием такого мужчины девушка тоже пристрастится к пагубным привычкам. Эксперты рекомендуют не верить обещаниям этих представителей сильного пола. Отношения с ними способны нанести серьезный вред психике как самой женщины, так и ее детей.

Кроме того, психологи не рекомендуют строить отношения с парнями, которые сильно привязаны к матери. В любви к своей родительнице нет ничего плохого, но она не должна превращаться в слепое подчинение. Если мать советует взрослому мужчине, что ему надевать, с кем общаться и где работать, то от такого избранника не следует ждать ничего хорошего. Построить отношения в данной ситуации возможно, если женщина готова «жить втроем».

Для долговременных отношений не подходят женатые мужчины. Конечно, представители этого типа не всегда сразу сообщают, что состоят в браке, и девушка, порой, успевает влюбиться. Но необходимо помнить о неутешительной статистике, согласно которой только 2% мужчин уходят от жен к любовницам. Ожидая чужого мужа, можно пропустить свое личное счастье.

Также эксперты не советуют связываться с нытиками. Если мужчина постоянно всем недоволен и всегда жалуется на нехватку денег или несправедливость на работе, то он, скорее всего, является лентяем и не любит брать на себя ответственность. Часто это тип использует окружающих, в том числе свою вторую половину, в личных целях. Вступая в отношения с таким мужчиной, следует помнить, что вам, скорее всего, придется все делать за двоих.

Пятый тип, с которым не получится построить долговременные отношения — это тиран. Такие мужчины часто выглядят привлекательно, красиво и романтично ухаживают. Затем они начинают проявлять излишнюю предупредительность и навязчивость. Постепенно забота может перерасти в абсолютный контроль над женщиной. Эти мужчины применяют как эмоциональное, так и физическое насилие. Чем дольше длятся отношения, тем сложнее «жертве» вырваться из лап тирана. При этом такие мужчины не отпускают своих женщин просто так, поэтому эксперты советуют избегать тиранов, сообщает Planet Today.