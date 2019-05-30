Шойгу в Токио почтил память Зорге и рассказал, чего ждет от Японии в эру Рэйва

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым посетил Токио с рабочим визитом в важный для Японии момент: с восшествием на престол императора Нарухито эта страна вступила в так называемую эру Рэйва (процветания и благодати).

Именно на это обратил внимание Шойгу во время своего визита, фактически «открыв» эру Рэйва. Глава Минобороны РФ в ходе переговоров со своим японским коллегой Такэси Иваем отметил, что в наступивший период Москва рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Токио, в том числе в военной области.

«Надеемся, это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной сфере», — подчеркнул Шойгу.

В ходе бесед с японскими политиками и военными министр обороны РФ предложил представителям Японии «обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности, а также актуальным вопросам глобальной и региональной повестки».

Обмен мнениями прошел плодотворно, отметили все участники переговоров. В ходе переговоров Сергей Шойгу высоко оценил значительный вклад российских и японских военных в формирование атмосферы взаимного доверия и в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран (РФ и Японии) вносит серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Шойгу.

Это заявление главы российского Минобороны прозвучало в ходе российско-японского двустороннего диалога в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны РФ и Японии. В ходе встречи Шойгу подчеркнул, что российско-японские отношения в военной области в настоящее время продолжают стабильно развиваться.

Оценивая свои контакты с главой оборонного ведомства Японии Такэси Иваем, российский министр рассказал, что в ходе двусторонних переговоров они «подробно обсудили уровень сотрудничества в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации».

«Разговор получился откровенным», — с удовлетворением констатировал Шойгу, отметив, что и в будущем рассчитывает на плодотворные и содержательные дискуссии с японскими коллегами.

В ходе переговоров в формате «2+2» также обсуждалась проблема Северной Кореи, с которой граничит Россия, и от которой Япония отделена водами Японского моря. По окончании переговоров Шойгу поблагодарил японских партнеров за прекрасную организацию консультационного процесса.

По результатам визита Сергей Шойгу и Сергей Лавров провели в Токио совместную пресс-конференцию со своими японскими коллегами Такэси Иваем и Таро Коно.

Эра Рэйва была провозглашена в Японии в конце апреля, когда после отречения 85-летнего императора Акихито на престол взошел его сын Нарухито.

Подвиг разведчика

В ходе рабочего визита в Японию министр обороны России Сергей Шойгу и члены делегации Минобороны РФ возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на токийском кладбище «Тама». На этом кладбище установлена мемориальная плита в память о Зорге и его подвиге.

Рихард Зорге — один из самых знаменитых разведчиков XX века, во время Второй мировой войны был резидентом советской разведки в Японии. Сведения, которые Зорге передавал в Москву, были бесценны, в частности, он передал важнейшую информацию о возможной дате нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Зорге и его группа были арестованы японскими властями и отданы под суд. По приговору суда советский разведчик был казнен 7 ноября 1944 года в Токио. В 1964 году он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Рихарда Зорге похоронили во дворе тюрьмы Сугамо, в 1967 году его останки были с воинскими почестями перезахоронены на кладбище «Тама». На его могиле установлены две гранитные плиты. Одна — с описанием жизни самого Зорге, вторая — с именами и датами смерти его соратников.