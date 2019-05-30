Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США

Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму. Он заявил, что думский комитет по обороне полностью поддерживает законопроект, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политик напомнил, что попытки найти взаимопонимание с американцами по договору Россия предпринимает последние пять лет, а первые проблемы с его соблюдением обнаружились еще в 1999 году.

«Тогда мы впервые обратили внимание на то, что американцы стали применять ракеты-мишени, которые позволяли проводить изыскания и производить летательные снаряды с характеристиками крылатых ракет, — рассказал Шаманов. — В 2001 году у них появились ударные беспилотники, и мы тогда тоже заявили, что это прямое нарушение Договора РСМД. Третья наша претензия была предъявлена в 2014 году, когда американцы начали развертывать на территории Польши комплексы Mk-41, способные запускать ракеты Tomahawk. Ответной претензией США стали вопросы к российской ракете 9М729. Чтобы снять бездоказательные обвинения, российское военное ведомство продемонстрировало ракету военным пресс-атташе и представителям СМИ, а также показало данные телеметрии. По ним дальность снаряда не превышает 500 км».

Тем не менее 2 февраля Госдепартамент США заявил о выходе страны в одностороннем порядке из Договора РСМД.

«Предполагается, что 2 августа, на День ВДВ, они преподнесут России «подарок» своим выходом, — говорит Шаманов. — Исходя из норм права, Госдума рассмотрит проект федерального закона, который, с одной стороны, приостановит наше участие, с другой — даст президенту право принимать решение по возобновлению действия договора».

В разговоре с ФАН Владимир Шаманов прокомментировал возможные шансы на возобновление действия договора по инициативе США.

«За них мы думать не можем, но надеемся, — высказался глава комитета по обороне. — Хотелось бы, чтобы США отреагировали на наши действия».

По словам Шаманова, приостановка действия ДРСМД со стороны России не означает немедленного вступления в гонку вооружений.

«У нас никогда не было подобных намерений злоупотребления, — сказал политик ФАН. — Мы понимаем, что в мире накоплено огромное количество оружия, которое способно как минимум шесть раз уничтожить цивилизацию. Как только будет пройдена точка невозврата — от 50 до 150 примененных ядерных боеприпасов, потеряется контроль над управляемостью процесса. И не осознавать этого нельзя. Просто США безответственно подходят к этому процессу. Наш выход не означает, что Россия начнет автоматически усиливать свое вооружение. Чтобы технологически развернуть производства, потребуется время, оценка необходимости — сколько ракет нам нужно, на кого их будем нацеливать. Такой задачи у нас пока нет».

Законопроект, внесенный президентом, поддержали все комитеты, Госдума рассмотрит его в первом чтении 18 июня.