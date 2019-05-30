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Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США

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Шаманов рассказал, что повлечет за собой выход России из ДРСМД вслед за США

Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму. Он заявил, что думский комитет по обороне полностью поддерживает законопроект, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Политик напомнил, что попытки найти взаимопонимание с американцами по договору Россия предпринимает последние пять лет, а первые проблемы с его соблюдением обнаружились еще в 1999 году.

«Тогда мы впервые обратили внимание на то, что американцы стали применять ракеты-мишени, которые позволяли проводить изыскания и производить летательные снаряды с характеристиками крылатых ракет, — рассказал Шаманов. — В 2001 году у них появились ударные беспилотники, и мы тогда тоже заявили, что это прямое нарушение Договора РСМД. Третья наша претензия была предъявлена в 2014 году, когда американцы начали развертывать на территории Польши комплексы Mk-41, способные запускать ракеты Tomahawk. Ответной претензией США стали вопросы к российской ракете 9М729. Чтобы снять бездоказательные обвинения, российское военное ведомство продемонстрировало ракету военным пресс-атташе и представителям СМИ, а также показало данные телеметрии. По ним дальность снаряда не превышает 500 км». 

Тем не менее 2 февраля Госдепартамент США заявил о выходе страны в одностороннем порядке из Договора РСМД.

«Предполагается, что 2 августа, на День ВДВ, они преподнесут России «подарок» своим выходом, — говорит Шаманов. — Исходя из норм права, Госдума рассмотрит проект федерального закона, который, с одной стороны, приостановит наше участие, с другой — даст президенту право принимать решение по возобновлению действия договора».

В разговоре с ФАН Владимир Шаманов прокомментировал возможные шансы на возобновление действия договора по инициативе США.

«За них мы думать не можем, но надеемся, — высказался глава комитета по обороне. — Хотелось бы, чтобы США отреагировали на наши действия».

Шаманов рассказал, что повлечет за собой выход России из ДРСМД вслед за США

По словам Шаманова, приостановка действия ДРСМД со стороны России не означает немедленного вступления в гонку вооружений.

«У нас никогда не было подобных намерений злоупотребления, — сказал политик ФАН. — Мы понимаем, что в мире накоплено огромное количество оружия, которое способно как минимум шесть раз уничтожить цивилизацию. Как только будет пройдена точка невозврата — от 50 до 150 примененных ядерных боеприпасов, потеряется контроль над управляемостью процесса. И не осознавать этого нельзя. Просто США безответственно подходят к этому процессу. Наш выход не означает, что Россия начнет автоматически усиливать свое вооружение. Чтобы технологически развернуть производства, потребуется время, оценка необходимости — сколько ракет нам нужно, на кого их будем нацеливать. Такой задачи у нас пока нет».

Законопроект, внесенный президентом, поддержали все комитеты, Госдума рассмотрит его в первом чтении 18 июня.

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Автор: Евгения Авраменко
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