Киев, 30 мая. Украинская национальная комиссия по вопросам правописания три года занималась разработкой новой редакции. Однако после публикации украинцы обнаружили ошибку.

Как сообщает УНИАН, новую редакцию уже одобрил кабинет министров Украины. Разработка новой версии велась с 2015 года под 2018 год.

Внимательные пользователи сети обратили внимание на ошибку в слове «паралимпиец». В новой редакции слово написано через «о» — «параолимпиец».

Специалисты института языковедения имени Потебни Национальной академии наук Украины ранее сообщали, что в редакции возможны коррективы в ходе печати. Кроме того, в институте все изменения в новой редакции разделили на две группы: окончательные и дополнения к действующим нормам.

Стоит отметить, что украинские власти взяли курс на тотальную украинизацию после государственного переворота 2014 года. Тем не менее, до сих пор многие жители страны не говорят на украинском языке и считают русский язык родным. Ранее Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине грубой дискриминации по языковому признаку подвергается русскоговорящее население.