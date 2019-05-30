Эксперты рассказали, как ищет работу российская молодежь

Москва, 30 мая. Молодые люди в России охотнее обратятся за помощью в поиске работы к своим родственникам и знакомым, нежели к специалистам службы занятости. К такому выводу пришли эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Авторы аналитического обзора, посвященного особенностям трудоустройства молодежи, отмечают, что труднее всего было найти новое место тем, кто работает в правоохранительных структурах, а также государственном и муниципальном управлении.

Проще всего найти работу, по данным опроса, было тем, кто искал себя в таких сферах, как наука, здравоохранение, культура и образование, а также информационные технологии.

«В тех сферах, где молодым людям было сложнее всего найти себе работу, самая большая доля юношей и девушек искали работу с помощью родственников, друзей и знакомых…» — говорится в исследовании.

Эксперты пришли к выводу, что помощь друзей и родственников для молодых людей, ищущих работу, — это самый популярный способ трудоустройства вне зависимости от сферы деятельности.

Самая высокая доля молодых людей, нашедших работу с помощью объявлений о вакансиях, в IT-отрасли, сфере финансов и рекламы.