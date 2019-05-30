Путин заявил, что Россия должна стать лидером в IT-сфере за пять лет

Москва, 30 мая. Россия за пять лет должна занять лидирующую позицию в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта отметил, что сильные научные прикладные компетенции уже позволили сделать не просто оригинальные, но и коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня. По словам российского лидера, речь идет о компьютерном зрении, распознавании голоса и кибербезопасности.

«За пять лет нам нужно выйти по этим направлениям на лидирующие позиции», — подчеркнул президент России.

Ранее сообщилось, что глава российского государства Владимир Путин потребовал увеличить финансирование на разработки в сфере искусственного интеллекта.