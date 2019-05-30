Путин уверен, что монополия на ИИ даст власть над всем миром

Москва, 30 мая. Любая страна, которая сможет получить монополию на технологии, связанные с искусственным интеллектом, станет властелином мира. Такое мнение в четверг высказал президент РФ Владимир Путин, выступая в школе программирования «Школа 21».

«Борьба в этой сфере уже стала полем глобальной конкуренции. И это понятно — если кто-то сможет обеспечить монополию в искусственном интеллекте, тот станет властелином мира», — подчеркнул глава государства в своей речи», — отметил Путин.

По его словам, развитие ИИ определит будущее всего мира, поэтому России необходимо в несколько раз увеличить финансирование научных разработок в этом направлении и подготовить законодательную базу. Президент подчеркнул, что у страны есть хорошие стартовые условия и конкурентные преимущества, чтобы всерьез заняться развитием ИИ.

Отметим, что Путин поручил Сбербанку разработать национальную стратегию по развитию искусственного интеллекта с тем, чтобы Россия в конечном итоге стала лидером в данном сегменте. Согласно отчету Сбербанка, развитие ИИ потребует инвестиций в размере 100 млрд рублей до 2024 года, 180 млрд — до 2030 года.

В прошлом году в «Сколково» состоялась международная конференция Legal Al, посвященная вопросу внедрения искусственного интеллекта в правовое поле. В перспективе развитие самообучающихся нейронных сетей и автоматизация рабочих процессов могут очень сильно упростить работу юристов и повысить эффективность их работы.

Открытым также остается вопрос правового статуса самих роботов, которые могут получить самосознание. В октябре 2017 года власти Саудовской Аравии дали гражданство разработанному Гонконге роботу Софии, которая стала первой машиной, получившей гражданские права.