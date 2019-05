Определена лучшая песня за всю историю человечества

Нью-Йорк, 30 мая. Финансовый портал 24/7 Wall Street представил топ-100 лучших песен за всю историю человечества.

При составлении списка лучших песен эксперты оценивали продажи каждой композиции, ее появление в хит-параде Billboard, а также число каверов на хит и его популярность среди меломанов. Абсолютным лидером оказался трэк Yesterday культовой группы The Beatles. По данным специалистов, на эту композицию с 1965 года записали 665 каверов.

Вторую строчку в рейтинге заняла песня дуэта Simon & Garfunkel по названием Bridge Over Troubled Water. Композиция была записана в 1970 году, с тех пор мир услышал 400 каверов на нее.

Тройку лидеров замыкает вышедшая в 2010 году песня британской певицы Адель Rolling In the Deep. На нее были записаны 84 кавера.

В десятку лучших песен также попали хит Hey Jude от британцев The Beatles, романтичная песня All of me в исполнении американца Джона Ледженда, нашумевший трэк Bad Romance, представленный Леди Гагой, легендарная Bohemian Rhapsody от не менее легендарных The Queen, еще один трек от The Beatles — Let It Be, а также композиция Ain't No Sunshine от Билла Уизерса.

Также в топ-100 можно найти популярные в разные времена песни, в частности These Boots Are Made For Walkin от Нэнси Синатры (21-е место), Lose Yourself от рэпера Эминема (27-е место), Eye of the Tiger от группы Survivor (25-е место), Happy Фаррелла Уильямса (14-е место) и многие другие.