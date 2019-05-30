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В Госдуме нашли способ сдержать авиадебоширов

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Авиадебоширов лишат возможности причинять вред пассажирам

Москва, 30 мая. Госдума приняла в первом чтении проект о применении специальных средств сдерживания против авиадебоширов. Поправки в Воздушный кодекс РФ подготовил депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, в ситуации, когда пассажиры создают угрозу жизни и здоровью окружающих, командир сможет отдать распоряжение членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности использовать соответствующие средства. Уточняется, что их перечень утвердит правительство.

Как пояснил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, необходимость таких мер связана с уровнем опасности авиадебоширов, которые в ряде случаев могут стать причиной авиакатастрофы.

О том, какие варианты средств сдерживания обсуждаются на данном этапе рассмотрения проекта, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал сам автор проекта. По словам Старовойтова, в первую очередь речь идет о наручниках-стяжках.

«Мы понимаем, что одними только черными списками не можем сдержать буйных граждан. Особенно когда говорим о так называемых «пьяных» рейсах, которые следуют из-за границы сюда и наоборот», — отметил парламентарий.

Авиадебоширов лишат возможности причинять вред пассажирам

Свою точку зрения об инициативе ФАН озвучил и заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Любые средства хороши, чтобы не было дебоширов на борту. И сегодня мы приняли правильное решение», — заявил депутат.

При авиаперевозках опасности для жизни и здоровья других пассажиров быть не должно, отметил парламентарий. 

«Все меры, которые принимаются, если эти случаи повторяются, не будут лишними», — подытожил член фракции «Единая Россия».

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Автор: Алена Разживина
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