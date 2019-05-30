В Крыму рассказали, сколько детей обучаются на украинском и крымско-татарском языках

Проблем с изучением языков коренных национальностей в школах Республики Крым нет, все дети имеют возможность получать образование на родном языке. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе крымского Минобразования.

Согласно требованиям законодательства РФ, именно родители школьников решают, на каком языке их ребенок будет проходить школьную программу, объяснили в ведомстве.

«В прошедшем 2018—19 учебном году общее количество школьников в Крыму составило 200,7 тысяч человек. На русском языке получают образование 194,4 тысячи учащихся, на крымско-татарском — 6,1 тысяч, на украинском языке — 249 учащихся», — привел цифры представитель министерства.

Это те школьники, которые получают образование на одном из государственных языков Республики Крым, добавил он.

«Все предметы ведутся для этих детей на том языке обучения, который их родители определили как главный», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В этом отношении Крым достаточно широко шагнул вперед в законодательном поле, подчеркнули в министерстве. На полуострове была переведена на крымскотатарский язык вся линейка школьных учебников: с первого по девятый класс. Кроме того, крымские школьники могут изучать и сам родной язык как школьный предмет, добавил представитель пресс-службы Минобра.

«Это не ограничивается тремя языками. Есть и немецкий, и греческий, и болгарский языки. В Крыму много национальных общин, и они изъявляют желание изучать свой язык», — пояснили в ведомстве.

В десятом и одиннадцатом классах, впрочем, обучение ведется на русском языке, так как итоговая аттестация школьников проводится именно на нем.

Ранее Верховная рада Украины приняла обращение к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, а также к национальным парламентам иностранных государств, об «угнетении» украинцев в России. В обращении говорится о «систематическом нарушении прав коренных народов в Российской Федерации» и необходимости «усиления международного влияния на РФ с целью прекращения этих нарушений». Документ поддержали 234 депутата Рады.