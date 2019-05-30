Сирия 30 мая. ВВС Сирии ударили по боевикам в Хаме, в Идлиб прибыла колонна турецких танков. Курды арестовывают сирийцев в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков в Идлибе, обменялись ударами с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что уничтожила автомобиль правительственных сил в Хаме.

Курды: провели серию рейдов и арестов населения в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: отправили в Идлиб конвой из танков и военной техники.

Провинция Дамаск

По данным военных источников портала Sana News, инженерные подразделения расчистили от брошенных террористами «Исламского государства»1 боеприпасов и мин-ловушек район Шибани в пригороде Дамаска. Собранная саперами взрывчатка будет подорвана сирийскими военнослужащими за чертой города на безопасном расстоянии.

Провинция Алеппо

В районе города Аль-Хумер подразделение сирийской арабской армии обстреляли боевики «умеренной оппозиции», сообщает портал Masar Press Net Правительственными силами была отбита атака группировки и отброшена к начальной позиции.

Провинция Дейр эз-Зор

На западе провинции Дейр-эз-Зор курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейды и аресты в деревнях Джая, Эль-Джейна и Эрмуш, как передает Twitter-канал Deir Ezzor 24. В городе Абу-Наталь SDF арестовали двоих жителей города. Джим Аль-Хамади и Авад Аль-Башир были вывезены в неизвестном направлении курдами для допроса. В поселке Аль-Кубер курдами был арестован еще один сириец, Самир Фарадж Аль-Салех. Причина для задержания мирного населения, которой обычно прикрывают свои действия курдские отряды, все та же - чистка территорий курдской оккупации от «спящих ячеек» «Исламского государства» и их возможных пособников.

Также источник сообщил, что один из членов SDF, Маджид Халеф Аль-Талеб был убит неизвестными в городе Ат-Таяна на востоке провинции. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Провинция Идлиб

В ответ на провокации и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» сирийской арабской армией был разрушен ряд опорных пунктов джихадистов на юге провинции, передает портал SANA News.

ВВС Сирии атаковали укрытия боевиков в районе населенного пункта Кафр-Рума, сообщает портал Baladi News. ВКС России совершили в свою очередь вылет к позициям боевиков в районе поселения Хбит, где нанесли точеные удары по расположениям джихадистов. Данные о потерях боевиков уточняются, сообщает Twitter-канал Halab Today TV.

Новостной портал Masar Press Net сообщил, что турецкий конвой танков и военной техники пересек сирийскую границу через переход Кафр-Лусин и движется в Идлибе.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются боестолкновения боевиков с правительственной армией.

ВВС Сирии ударили по укрытиям радикалов в районе населенного пункта Дейр Сунбуль, как передает портал Baladi News. Информация о потерях среди радикалов уточняется.

Источник также сообщи, что боевики «Тахрир аш-Шам» объявили, что противотанковой ракетой уничтожили автомобиль САА у поселения Аль-Хамра. Заявление боевиков еще не было подтверждено, официальные СМИ пока не публиковали данных о потерях правительственных войск. По данным портала Al Masdar News, из-за того, что боевики ведут довольно беспорядочную стрельбу и некоторые снаряды падают в полях, вокруг Аль-Хамры уже сгорели поля посевов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)