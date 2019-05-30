Лауреат премии «Мама года» в Британии зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

Лондон, 30 мая. Лауреат премии «Мама года» в Британии зарезала мужа, который не отпускал ее в бар.

Жительницу британского города Гейтсхэд признали виновной в совершении непредумышленного убийства своего супруга во время бытовой ссоры. На слушаниях дела в коронном суде Ньюкасла 42-летняя Хелена Карин Атай призналась, что убила своего 45-летнего мужа кухонным ножом. Она нанесла два ранения в область сердца, так как опасалась за свою жизнь.

Оказалось, что мужчина отказался отпускать жену либо в бар, либо в магазин за алкоголем. Но женщина настойчиво начала собираться, в этот момент, по ее словам, супруг набросился на нее с кулаками. В ответ Хелена Карин Атай схватила нож и ударила супруга. Мужчина добрался до телефона и смог вызвать скорую помощь, но от полученных ран вскоре скончался.

Отметим, ранее Атай получила от одной из газет премию «Мама года». Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов на лечение своей дочери от нейробластомы, однако врачи не смогли спасти ребенка.