Госдума ужесточила наказание за «пьяные» ДТП

Москва, 30 мая. Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за «пьяные» ДТП. Изменения в Уголовный кодекс РФ инициировали депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Максимальным наказанием за ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью человека, станет лишение свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет). В случае гибели одного человека продолжительность заключения может составить от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи), двух и более — от восьми до 15 лет (сейчас от четырех до девяти).

Помимо этого, законом ужесточается наказание за нарушение в состоянии опьянения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие таких мер позволит снизить количество ДТП, произошедших по вине пьяных водителей.

В беседе с корреспондентом ФАН важность закона отметил депутат Дмитрий Ионин.

«Сам факт, что нужно жестко наказывать пьяного человека, когда он в таком состоянии своим автотранспортным средством убивает другого человека, вопросов не вызывает. По сути, заранее понятен его умысел на совершение особо тяжкого преступления», — заявил член комитета по транспорту и строительству.

Он отметил, что «тонким» остается вопрос о том, как будут определять, пьян человек или нет.

«Вспомним недавнюю историю с балашихинским экспертом, когда он признал, что шестилетний ребенок был пьян», — добавил представитель фракции «Справедливая Россия».

По словам парламентария, должна быть уверенность в том, что экспертиза будет независимой и правильной.

Напомним, ранее суд в Подмосковье приговорил к 10 месяцам исправительных работ эксперта, ошибочно установившего наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в Балашихе в результате ДТП в 2017 году.