Москва, 30 мая. Если автомобиль ожидает серьезный ремонт, то водителю лучше отказаться от машины, считают эксперты. По их словам, ремонт может оказаться слишком дорогим, и в этом случае покупка новой машины обойдется дешевле.

Эксперты рассказали, при каких поломках следует сменить автомобиль. По мнению специалистов, одной из таких проблем могут быть неполадки с двигателем. Ремонт моторов некоторых машин стоит более 500 тысяч рублей. Минимальные цены на ремонт двигателей в Москве стартуют от 50 тысяч рублей.

Как пишет «АвтоВзгляд», тревожным звонком для водителя может служить повышенный расход моторного масла, синий дым из выхлопной трубы. Кроме того, не стоит игнорировать нагар на свечах, плавающие холостые обороты, а также снижение мощности двигателя и внушительный расход горючего.

По словам экспертов, замена коробки передач также стоит несколько десятков тысяч рублей. Симптомами появления проблем с коробкой передач являются толчки при переключении передач, которые со временем становятся более заметными. Кроме того, появляются также подтеки масла, блокировка работы на определенной передаче, наблюдаются недостаточное давление, перегрев.

Третьей проблемой, из-за которой водителю, возможно, придется сменить машину, являются повреждения кузова. Если они значительные, поправка внешнего вида транспортного средства обойдется дорого.

Ранее автоэксперт рассказал, в каких случаях не стоит экономить на обслуживании своего транспортного средства.

Многие автолюбители знают, что стоимость комплексных работ в автосервисе может достигать размера месячной зарплаты рядового россиянина. Именно поэтому некоторые автовладельцы предпочитают самостоятельно ремонтировать свои автомобили, а также и менять зимнюю резину.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, при подготовке транспортного средства к летнему сезону лучше обратиться специалистам, что позволит избежать возможных проблем, которые могут возникнуть позднее. По его словам, если есть резина на отдельных дисках, то лучше немного переплатить, лучше постоять в очереди на шиномонтажке, чем потом решать проблемы с машиной.