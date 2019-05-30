«Эхо Москвы» продолжает политику тотальной цензуры и репрессий

Официальный аккаунт Федерального агентства новостей был повторно заблокирован на сайте либерального издания «Эхо Москвы», чьи публикации порой несут откровенно антироссийский характер. Ранее мы были вынуждены констатировать, что либеральные СМИ не могут выдержать конструктивный диалог. Наш аккаунт был внесен в черный список «Новой газеты», «Дождя», «Сноба», «Настоящего времени» и The Insider. Однако моду на парад блокировок задал как раз портал Алексея Венедиктова.

Примечателен один момент. Повторная блокировка нашего аккаунта на сайте «Эха Москвы» произошла практически сразу после появления на ФАН статьи о том, как сын главного редактора «Эха Москвы» скрывается от призыва в армию. Совпадение? Мы так не думаем.

30 мая администрацией портала «Эхо Москвы» был удален официальный аккаунт Федерального агентства новостей. При этом до блокировки аккаунт ФАН вел с читателями аргументированный диалог, никого не оскорбляя.

И это при том, что портал «Эха Москвы» должен был стать открытой площадкой для свободного обмена мнениями. Однако, как и ранее, редакция «Эха Москвы» демонстрирует лишь тотальную цензуру и проводит репрессии против неугодных.

Федеральное агентство новостей не собирается отказываться от комментирования на форумах, в соцсетях и блогах, потому что это дает нам возможность донести свою точку зрения активным пользователям той или иной площадки. Наше агентство декларирует исключительно свободу слова и свободный обмен мнениями.

1 апреля 2019 года редакция ФАН запустила публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов редакции публикуются комментарии к различным мнениям и новостям в блогах, социальных сетях и на сайтах других средств массовой информации. Официальный аккаунт ФАН располагает соответствующим названием, узнаваемым логотипом. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что с сайта «Эха Москвы» исчезают даже материалы или целые блоги. Страдают обычно как раз именно настоящие аккаунты, созданные пользователями. Большинство же популярных колонок на сайте, как известно, составляют перепечатки материалов известных авторов из других ресурсов; они не являются уникальными, но, несмотря на это, привлекают читателей, которых «Эху» явно не хватает.

«Стремление создать из площадки «Эха Москвы» «либеральное гетто» объяснимо и понятно. Открытых дискуссий с оппонентами оппозиционеры давно не вели и разучились это делать. А для себя либералы вполне удовлетворяются принципами «частной дискриминации» и лозунгами вроде «никакой свободы врагам свободы». В конкретном случае с ФАН речь может идти и о банальном сведении личных счетов, так как агентство публиковало материалы о сыне главреда «Эха» Венедиктова», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, в очередной раз поборники свободы слова показывают, что для них составляет в реальности это понятие, и шире — сама свобода. Ее они рассматривают только как свою собственность, понимая и принимая ее лишь для самих себя и отказывая в ней другим, подвергая их гонениям и цензуре.

«При этом на практике оказывается, что чаще всего понятие свободы либеральными медиа превратно толкуется в свою пользу. Они проводят репрессии в отношении оппонентов. Подобные случаи хорошо показывают, что все недостатки, приписываемые либеральными медиа властям и идеологическим оппонентам на самом деле — их собственные. А сами оппозиционеры прекрасно себя чувствуют, пользуясь правами и свободами, обеспечиваемыми государством, которое они ненавидят», — заключил Сергей Простаков.

Мы считаем, что убедительность аргументов нашего агентства стала главной причиной и поводом для блокировки нашего аккаунта на площадках либеральных СМИ. Но заметим, что любой желающий сегодня может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах.