Украина признала, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма

Киев, 30 мая. Киевские власти признали, что на Украине нарушаются права переселенцев из Крыма. Речь идет об ограничениях в пенсионном обеспечении, получении социальных выплат и доступе к банковским услугам.

По данным так называемой «прокуратуры Крыма», до сих пор сохранившейся в Генпрокуратуре Украины, переселенцы из Крыма могут получать социальные выплаты лишь через один банк, в то время как другие жители страны обслуживаются различными банками без ограничений.

Также в пресс-службе ведомства подчеркнули, что в сфере банковских услуг переселенцев относят к нерезидентам, они фактически не могут осуществлять операции по счетам. Кроме того, переселенцы испытывают проблемы с получением пенсий. В прокуратуре отметили, что намерены обратиться к кабмину, Нацбанку и Пенсионному фонду Украины с требованием устранить дискриминацию.

«В случае же отказа в удовлетворении наших обращений прокуратура автономии будет решать вопрос об обращении в суд с соответствующими исками», — заявил представитель украинского ведомства Гюндуза Мамедова.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей Крыма и считает полуостров своей территорией. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».