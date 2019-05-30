Раненный в Косово российский дипломат отправлен в Белград

Белград, 30 мая. Раненный в Косово российский дипломат из миссии ООН Михаил Краснощеков отправлен автомобилем из Косовска-Митровицы в Белград, сообщил заместитель директора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

В результате действий полицейских Косово россиянин получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда, куда его отправили из Косовска-Митровицы.

«Мы положили его в машину ООН, отправили в сопровождении одну нашу [машину], и они поехали в сторону Белграда, — приводит слова Елека РИА Новости. — Оформили все, как требуется, чтобы с нашей стороны все было исправно».

Заместитель директора медицинского учреждения при этом затруднился ответить, было ли получено разрешение на транспортировку Краснощекова из Косово от властей в Приштине.

Напомним, спецподразделения полиции самопровозглашеной республики Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью 28 мая предприняли спецоперацию на севере края. Местные сербы оказали сопротивление. В результате беспорядков были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, среди которых оказался Краснощеков.

Накануне главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощекова в Косово хотят лишить дипломатического иммунитета.