Зеленский готовит материалы для увольнения генпрокурора Луценко

Киев, 30 мая. Администрация президента Украины планирует отправить в отставку главу Генпрокуратуры Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«В администрации президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента вопрос об отставке главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

В администрации подчеркнули, что украинский президент действует в соответствии с конституцией и законами Украины. При этом глава государства требует немедленно рассмотреть вопрос об увольнении министров и главы Генпрокуратуры Украины.

Стоит отметить, что украинские политики начали массово покидать свои должности после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Так, в середине мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Позднее об уходе в отставку заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Следом свои должности покинули представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, а также уполномоченный по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко. Позднее заявление об отставке написали заместители главы администрации президента Украины Зеленский Алексей Филатов и Константин Елисеев.