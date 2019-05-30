Приложения для Apple рассылают данные пользователей сторонним компаниям

Москва, 30 мая. Эксперты совместно с журналистами, проведя расследование, пришли к выводу, что популярные приложения для iPhone используют обновления для слежки.

Расследование вели эксперты информационной безопасности компании Disconnect и журналисты американского издания Washington Post.

Как выяснилось, приложения для iPhone могут следить за пользователями за счет рассылки американской корпорацией Apple, которая производит iPhone, личных данных третьим лицам. Решения для слежки основываются на механизмах фоновых приложений, созданных для экосистемы устройства. Это дает возможность заинтересованным компаниям получать различные данные о пользователях, в том числе адрес электронной почты, номер телефона.

В Apple данную информацию пока никак не прокомментировали.