Эксперт объяснил, почему Киев не сможет вынудить Россию вернуть моряков ВМСУ

Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что возвращение задержанных за керченскую провокацию моряков ВМСУ на Украину не будет связано с решением международного трибунала.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Россия якобы будет вынуждена вернуть задержанных за нарушение госграницы украинских моряков после решения Морского трибунала. По ее мнению, Москва подчинится решению соответствующих инстанций, однако представит это как «собственное решение». При этом Зеркаль подчеркнула, что позиция трибунала якобы говорит о правоте Киева, что «укрепляет позиции Украины на мировой политической арене».

«А здесь у нас есть доказательство того, что это не украинская позиция, это решение Международного морского трибунала — что мы ничего не нарушали, что это нарушила Россия», — говорит она.

Комментируя заявление Зеркаль, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал неправомерным решение международного трибунала, согласно которому Россия должна освободить украинские суда и 25 моряков, арестованных после инцидента в Черном море.

«С самого начала инцидента в Керченском проливе я заявлял, что это было нарушение государственных границ России даже в той части нашей территории, которая была до возвращения Крыма. Тут очевидно, что именно Украина виновата в том, что ее моряки оказались за решеткой, да и они осознанно шли на этот так называемый «прорыв». Вполне возможно, они даже были готовы на более пагубные последствия, чтобы быть не просто жертвами этого конфликта», — добавил эксперт.

Согласно данным, полученным пограничной службой ФСБ во время задержания украинских моряков, главная задача Киева заключалась в том, чтобы обвинить Россию в агрессии и «в варварстве наших моряков, наших пограничников и России в целом».

«Но я отмечу, что наши ребята грамотно сработали, все сделали совершенно правильно, задержали нарушителей. То есть они показали, что Россия будет адекватно реагировать на агрессивные поползновения всех тех, кто захочет проверить нашу защиту. И так бы поступила береговая охрана любой цивилизованной страны, в том числе и США. И мне не понятно, какое отношение имеет международный трибунал к этому инциденту? Это нарушение территориальной целостности Российской Федерации, ее морских границ и точка. Нарушитель должен ответить за свои действия», — продолжает собеседник ФАН.

Действительно, российская сторона заявила о намерении обжаловать решение трибунала, поскольку Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.

«Это не первое заявление Зеркаль, поражает ее четкая уверенность в том, что РФ вернет их моряков из-за решения трибунала. Но это произойдет по другим обстоятельствам, явно не связанным с решением международного суда, так как оно не имеет юридической силы для нас. Тут все предельно ясно: ВМСУ получали оповещение, в котором разъяснялись правила по проходу через Керченский мост, их предупреждали и если они нас не послушали — значит, были готовы к ответным силовым действиям. Сами виноваты, пусть отвечают по закону», — заключил Дандыкин.

Позиция международных правовых организаций вызывает вопросы у российской стороны. Куда смотрел обвиняющий Россию в агрессии трибунал, когда чиновники и другие официальные лица Украины угрожали терактами и прямым уничтожением Крымского моста? Вопрос скорее риторический, так как Западные страны уже давно ведут политику двойных стандартов.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на предупреждения пограничной службы РФ, начали опасное маневрирование в Керченском проливе. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж. Россия назвала действия ВМСУ провокацией и возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы.