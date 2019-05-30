Гройсман поблагодарил депутатов, отказавшихся его увольнять

Киев, 30 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что те отказались голосовать за его отставку. Он также подчеркнул, что решение об отставке было осознанной позицией, а не эмоциональным порывом.

«Я благодарю за ваше решение. Я говорил, что к любому решению отнесусь с уважением. Я никогда не сваливал ни на кого ответственность, с малых лет моя ответственность была передо мной и свою ответственность я чувствую», — отметил глава правительства.

Ранее Гройсман подал заявление об отставке, однако Рада его не поддержала. За проголосовали всего 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Данное решение не стало неожиданным. Еще до голосования представители почти всех крупных фракций объявили о нежелании менять премьера. Идею Гройсмана сложить полномочия поддержала только лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Отметим, что украинское законодательство предусматривает роспуск правительства в случае отставки премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании заявлял о планах сменить правительство, чтобы обеспечить нормальную преемственность власти в стране.