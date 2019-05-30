Саакашвили заподозрил, что Порошенко вывез киевскую систему ПВО вместе с телевизорами

Киев, 30 мая. Вернувшийся на Украину экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал информацию о том, что Петр Порошенко вывез из здания президентской администрации телевизоры, за которые сам якобы и заплатил.

Саакашвили напомнил, что некогда теперь уже бывший президент Украины рассказывал, что сам заплатил за систему ПВО Киевской области. Сопоставив высказывание Порошенко и информацию об отправке телевизоров в поместье Порошенко в Козине, Саакшвили пришел к выводу, что там могут оказаться и комплексы противовоздушной обороны.

«Я видел, он телевизоры вывез. Он говорит, что сам платил за эти телевизоры. Извините, он еще рассказывал, что он сам платил за систему ПВО Киевской области. Систему ПВО он снял и увез с собой, мне интересно?» — сказал Саакашвили в эфире канала «НАШ».

Саакашвили заявил, что, учитывая жадность Порошенко, не верит в то, что бывший президент Украины оплатил систему ПВО Киевской области. Тем не менее Саакашвили в шутку рекомендовал правоохранительным органам проверить, защищен ли в настоящее время Киев.

«Надо проверить внимательно, Киев защищен или нет. Или это сейчас у него в Козине дома система стоит?» – отметил экс-руководитель Одесской области Украины.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Киев накануне. Покинуть Украину политику пришлось из-за конфликта с Петром Порошенко. В 2015 году президент Украины назначил Саакашвили своим помощником, а затем и главой Одесской области, однако вскоре бывший президент Грузии лишился обеих должностей. В начале 2018 года Саакашвили был депортирован с Украины.