Лавров напомнил о праве российских военных работать на Южных Курилах

Токио, 30 мая. Российские военные работают на Южных Курилах в соответствии с нормами международного права, напомнил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что острова находятся под российским суверенитетом.

Лавров отметил, что на состоявшихся переговорах глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате «2+2» японский министр иностранных дел Таро Коно выразил озабоченность по поводу военной деятельности РФ на южных Курильских островах.

«Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские Вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как собственно это и принято на основе международного права», — сообщил Лавров.

Министр добавил, что российская сторона в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с рисками, которые создаются для безопасности РФ в связи с укреплением военного союза Токио и Вашингтона. Как напомнил глава российского МИД, США и Япония обсуждают возможность размещения на японской территории американской системы ПРО.

«Мы подтвердили нашу позиции в пользу того, чтобы укреплять безопасность в нашем общем регионе на основе коллективных, а не узкоблоковых подходов», — заключил Лавров.

Южные Курилы перешли под суверенитет Москвы по итогам Второй мировой войны после капитуляции Японии. При этом Токио настаивает на своем праве на острова, ссылаясь на более ранние договоры, заключенные между государствами.

РФ неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности южной части Курильских островов закрыт и не является спорным. Территориальные претензии Токио являются камнем преткновения на пути к подписанию мирного договора, который так и не был подписан между государствами после Второй мировой войны.