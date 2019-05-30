Путин потребовал увеличить финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта

Москва, 30 мая. Разработки в сфере искусственного интеллекта нуждаются в увеличенном финансировании, заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы государства, госдотации в этой сфере должны вырасти кратно. С таким заявлением российский лидер выступил на совещании с правительством РФ.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил что сегодняшний день президент посвятит будущему и впервые проведет совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. По словам представителя Кремля, Путин собирается поручить создать национальную стратегию, посвященную этой сфере.

Текущую ситуацию в области искусственного интеллекта главе государства представят Герман Греф и Максим Акимов.

Напомним, еще в 2017 году Путин заявил, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира». По его мнению, искусственный интеллект — это будущее не только России, но будущее всего человечества.