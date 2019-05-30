Крымских татар оскорбило требование Рады к ООН «защитить» права коренных народов РФ

Представитель Крыма в Госдуме резко отреагировал на обращение Верховной рады Украины в ООН с требованием «защитить» якобы «ущемленные» в России права коренных народов. Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.

Скандальное обращение поддержали 234 украинских депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к документу отмечается, что своим заявлением Рада хочет привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» для «усиления международного влияния на РФ с целью прекращения этих нарушений».

В частности, Киев упрекнул Россию в якобы «нарушениях», касающихся обучения представителей коренных народов на их родных языках.

«Верховная рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов РФ и потребовать от российских властей вернуть обучение на родном языке», — говорится в заявлении.

Украинские депутаты также советуют по максимуму применить санкции к российским должностным лицам, якобы причастным к «преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов» (судя по всему, имеется в виду так называемый «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанный в РФ экстремистской организацией. — Прим ФАН).

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что, вместо распространения фальшивок о якобы «притеснениях» в России коренных народов, Киеву нужно в первую очередь «на себя оборотиться».

«Украина уже третий десяток лет демонстрирует всему миру презрительное отношение к народам, населяющим ее территорию, — напомнил Бальбек. — До 2014 года (до воссоединения Крыма с РФ. — Прим ФАН) крымские татары были на положении людей второго сорта. Мы не были реабилитированы, мы не могли мечтать о своем языке, как региональном, наши праздники открыто игнорировались государством».

После воссоединения Крыма с РФ ситуация кардинально изменилась, поэтому заявление Рады выглядит особенно циничным, считает Бальбек. По его словам, никто не уполномочивал Киев «защищать» крымских татар, живущих в России.

«Теперь в Киеве вдруг озаботились нашими правами? — возмущен депутат Госдумы. — Это какая-то запредельно циничная и оскорбительная выходка по отношению к коренным народам России, которых российское государство опекает и уважает».

Кроме того, обращение Украины в ООН и другие международные организации, касающееся граждан РФ, нарушает все этические нормы, уверен собеседник ФАН.

«Коснемся этической стороны: почему в ООН должны рассматривать запрос Украины, которая лезет во внутренние дела другого государства?» — задается резонным вопросом Руслан Бальбек.

Напомним, совсем недавно на Украине вступил в силу закон об использовании во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Дискриминационный по отношению к другим языкам закон резко раскритиковали не только в России, но даже сторонники Киева на Западе.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинский закон о языке направлен исключительно против русскоязычного населения Украины.

«Единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих этот язык — родной», — отметил Лавров.

Крым воссоединился с РФ весной 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Сразу после воссоединения президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. За более чем два десятка лет после распада СССР Украина оказалась не в состоянии принять такое решение.

1 Организация запрещена на территории РФ.