Володин рассказал, как повлияет приостановка ДРСМД на РФ

Москва, 30 мая. Приостановление участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволит России разрабатывать соответствующие ракеты и проводить исследования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, спикер нижней палаты парламента РФ обратил внимание на то, что инициатором разрушения ДРСМД являются США. Володин призвал европейских коллег сделать выводы о мотивах США.

«В этой связи хотелось бы сделать акцент на том, что другие страны — Евросоюз, страны Европы, должны для себя также сделать выводы. США хотят мира для всех, хотят глобальной безопасности или они делают заложниками страны Европы своими решениями?» — заявил Володин.

В четверг президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. Как сообщил Володин, до 10 июня законопроект будет направлен профильному комитету по международным делам, а также двум комитетам-соисполнителям — по обороне и по безопасности. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит договор о приостановке Россией действия ДРСМД в первом чтении 18 июня, сообщил спикер нижней палаты российского парламента.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в 1987 году США и СССР. Согласно договору, страны обязуются уничтожить все имеющиеся баллистические и крылатые ракеты данного диапазона и не производить новые. Осенью прошлого года США бездоказательно обвинили Россию в нарушении ДРСМД и заявили о выходе из договора. Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля текущего года. Российский лидер сообщил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона.