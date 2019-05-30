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Депутат Пискарев о ДРСМД: Мы не можем сидеть и ждать, когда США нашпигуют Европу ракетами

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Пискарев о приостановке ДРСМД: Россия оставит возможность вернуть все на свои места

Москва, 30 мая. В законопроекте о приостановке Россией ДРСМД остается шанс вернуть действие соглашения на прежних условиях. Об этом заявил журналистам глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы оставляем за собой право, и оно прописано: если американцы одумаются и вернутся к выполнению обязательств, то действие договора будет продолжено на тех же условиях, — сказал депутат. — У нас имеется возможность вернуть все на свои места, обеспечить безопасность в мире. Не производить оружие, а, наоборот, ликвидировать его».

По словам Пискарева, внесенный президентом законопроект — это адекватный шаг на те действия, которые уже выполнили американцы.

«Они в одностороннем порядке приостановили действие Договора РСМД и таким образом полностью развязали себе руки в производстве ракет средней дальности. Это прямая угроза безопасности нашего государства, — заявил Пискарев. — Мы долго уговаривали американцев урегулировать ситуацию и не доводить до крайностей. Договор нужен для паритета и равных сил и возможностей. Но, когда США начинают менять правила игры в одностороннем порядке, мы не можем просто сидеть и ждать, когда американцы полностью захватят все в свои руки и нашпигуют Европу ракетами».

Проект о приостановке Россией действия ДРСМД Госдума рассмотрит в первом чтении 18 июня.

Пискарев о приостановке ДРСМД: Россия оставит возможность вернуть все на свои места

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Автор: Евгения Авраменко
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