Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Москва, 30 мая. «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиля, сообщила пресс-служба фракции.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов совместно с другими депутатами партии внес в Госдуму законопроект о возможности использования средств маткапитала на приобретение отечественных автомобилей. Он отметил, что транспортное средство для семьи с детьми — «насущная необходимость».

Политик отметил, что в некоторых субъектах России уже разрешили тратить средства региональных материнских капиталов на приобретение автомобиля.

«Эти меры соответствуют запросам граждан и должны быть подтверждены на федеральном уровне», — добавил Миронов.

Он напомнил, что ранее «Справедливая Россия» уже вносила в Госдуму подобную инициативу, но ее не поддержал Кабмин. Теперь справороссы предлагают новую версию законопроекта с учетом замечаний правительства.

По замыслу «Справедливой России», потратить материнский капитал можно будет только на автомобили, которые производят в РФ. В машине должно быть не менее трех пассажирских мест, а цена за транспортное средство не должна превышать миллиона рублей.