Захарова поинтересовалась у Саакашвили, сколько раз можно строить «новую Украину»

Москва, 30 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «построить новую Украину».

Захарова отреагировала на слова вернувшегося на Украину Саакашвили, который «хочет с новым президентом, с новой командой, строить новую страну».

«Опять? Опять новую Украину? — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при [бывшем президенте Украине Викторе] Ющенко?»

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил бывший глава страны Петр Порошенко в 2017 году.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию после того, как в стране против него возбудили ряд уголовных дел. В 2015 году он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. Однако уже через год Порошенко уволил его, объяснив это тем, что Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели области.

Накануне Саакашвили, вернувшись на Украину, похвалил Зеленского за посещение туалетов для солдат ВСУ в Донбассе. По словам бывшего президента Грузии, он указывал Порошенко на плачевное состояние бытовых условий украинских военных, однако президент проигнорировал его.