Геннадий Малахов прокомментировал слова Онищенко о жизни «впроголодь»

Москва, 30 мая. Телеведущий и писатель Геннадий Малахов прокомментировал заявление депутата Госдумы Геннадия Онищенко о необходимости жить «впроголодь».

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что для избавления от лишнего веса пожилым людям необходимо жить «чуть-чуть впроголодь», а также заниматься спортом. Рекомендации Онищенко вызвали неоднозначную реакцию, после чего депутат заявил, что его высказывания «опять передернули». По словам Онищенко, он не призывает пожилых людей жить впроголодь, а выступает против того, чтобы у них росли животы.

Российский писатель, создатель и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни Геннадий Малахов согласился с высказываниями Онищенко, отметив, что в слове «впроголодь» нет ничего страшного.

«Вообще-то впроголодь хорошо всем жить. Это звучит немного издевательски, поэтому здесь нужно пояснение. «Впроголодь» нужно жить на хороших продуктах, а не на макаронах или чем-то подобном. Если это будут овощи, фрукты, хорошее свежее мясо, то можно и не переедать», — пояснил Малахов.

Он также добавил, что употребление в пищу большого количества мучных и сладких изделий может привести к возникновению заболеваний, передает «НьюИнформ».

Ранее Геннадий Малахов заявил, что употребление фастфуда не наносит вред человеческому организму. Кроме того, Малахов уверен, что употребление фастфуда не способствует развитию раковых заболеваний, однако может привести к ожирению и возникновению сахарного диабета.