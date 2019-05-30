Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Набиуллина рассказала о развитии карты «Мир»

777
0 Оставить комментарий

Набиуллина рассказала о развитии карты «Мир»

Москва, 30 мая. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета рассказала о развитии карты «Мир», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На настоящий момент выпущено более 59 млн карт. Доля карты «Мир» и в эмиссии, и в безналичных операциях постоянно возрастает. Люди по всей стране пользуются картами ежедневно, в том числе в более чем половине регионов на базе карты работают транспортные карты, в нескольких регионах и социальные карты жителей», — заявила Набиуллина.

Прием карты «Мир» обеспечивается в государствах Евразийского экономического союза. Стартовал он в Турции, добавила глава Центробанка.

«В ближайших планах прием в популярных у туристов странах дальнего зарубежья, расширение приема в странах СНГ», — подытожила Набиуллина.

Напомним, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия следует переводить на карты «Мир». Это будет способствовать развитию национальной системы платежных карт, а также позволит сформировать единый механизм выплат гражданам за счет бюджетных средств. 

Российская национальная платежная система «Мир» появилась в 2014 году в связи с проблемами с международными платежными системами Visa и Mastercard, которые были вызваны антироссийскими санкциями.

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров