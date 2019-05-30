Шойгу рассказал, сколько военных мероприятий проведут Россия и Япония в этом году



Токио, 30 мая. Более 30 совместных военных мероприятий проведут Россия и Япония в 2019 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Токио.

Он уточнил, что уже в июле пройдут двусторонние учения «Сарекс» (SAREX - Search and Rescue Exercise) по поиску и спасению на море. Они пройдут в июле в акватории залива Петра Великого. Кроме того, Шойгу сообщил о запланированном визите в Японию главкома ВМФ России адмирала Николя Евменова.

Глава российского военного ведомства также поделился впечатлениями от прошедших переговоров. По его словам, они прошли конструктивно в открытой, доброжелательной атмосфере. Шойгу отметил, что во время двусторонней встречи со своим японским коллегой Такэси Иваей они подробно обсудили сотрудничество в оборонной сфере.

Как отмечает ТАСС, 17-е международные учения «Сарекс» прошли в ноябре 2017 года. Со стороны РФ в учениях принял участие большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», спасательный буксир «Алатау» и гидрографический катер БГК-2151. Со стороны Японии — эскадренный миноносец «Хамагири».