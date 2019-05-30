Горбачев заявил, что обязательно посмотрит сериал «Чернобыль»

Москва, 30 мая. Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что намерен посмотреть американо-британский сериал «Чернобыль», посвященный аварии на ЧАЭС.

«Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть», – отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сюжет сериала крутится вокруг советского физика-ядерщика Валерия Легасова (Джаред Харрис), его коллеги Ульяны Хомюк (Эмили Уотсон) и заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербина (Стеллан Скарсгорд), которые пытаются остановить катастрофу.

Как сообщает «Газета.ру», мини-сериал получил довольно высокие оценки как у критиков, так и среди зрителей. По данным iMDB, «Чернобыль» попал в 250 шоу с самой высокой зрительской оценкой, оттеснив такие сериалы, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала одной из самых крупных техногенных и экологических катастроф XX века. После взрыва вокруг электростанции была создана 30-км зону отчуждения, а город Припять был полностью эвакуирован.