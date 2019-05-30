Украина избавится от прапорщиков и мичманов ради НАТО

Киев, 30 мая. Верховная рада поддержала законопроект о реформе званий в украинской армии в соответствии со званиями в вооруженных силах стран НАТО.

В первом чтении за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» проголосовали 231 депутат при минимальном количестве голосов 226.

Как объяснила вице-спикер Рады Ирина Геращенко, смысл закона сводится к созданию профессионального сержантского корпуса и совместимости с вооруженными силами НАТО.

«Цель этого закона — повысить роль сержантского и старшинского состава ВС в обучении и воспитании подчиненного личного состава», — заявила Геращенко.

Согласно закону, на Украине будет введена новая шкала армейских и корабельных воинских званий. Украинская армия откажется от старшин, прапорщиков, старших прапорщиков, вместо них появятся первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. В корабельных званиях откажутся от мичманов.

Изменения претерпят и должностные обязанности военных в соответствии с порядком НАТО. Устав ВС Украины будет дополнен новыми приложениями, в том числе о введении книги памяти.

Ранее Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе. Как рассказал адвокат находящегося под уголовным делом бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов, это автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.