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Глава ВМФ России посетит Японию впервые за 18 лет

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Глава ВМФ России посетит Японию впервые за 18 лет

Токио, 30 мая. Главнокомандующий ВМФ России впервые за 18 лет посетит Японию, заявил японский министр обороны Такэси Ивая.

После переговоров министров иностранных дел и обороны Японии и России в формате «2+2» Ивая выразил надежду на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами стран.

«Мы согласились организовать визит в Японию главнокомандующего военно-морскими силами России во второй половине нынешнего года, — констатировал он. — Посещение Японии высшим руководством военно-морских сил России состоится впервые после 18-летнего перерыва».

Глава ВМФ России посетит Японию впервые за 18 лет

Ранее Ивая рассказал об откровенном обмене мнениями с министром обороны России Сергеем Шойгу по ситуации на Корейском полуострове.

Военная делегация из России во главе с Шойгу прибыла в Токио 30 мая для участия в консультациях в формате «2+2». Министр обороны России в четверг уже успел совершить визит на кладбище «Тама» в Токио, где возложил цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге.

 

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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