Лавров объяснил военную активность РФ на Курилах

Токио, 30 мая. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал озабоченность Токио в связи с военной активностью РФ на Южных Курилах. Российский дипломат напомнил Японии, что вооруженные силы России работают на своей территории.

По словам Лаврова, глава МИД Японии Таро Коно выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности России на Южных Курилах. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что вооруженные силы РФ работают на своей территории.

«Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права», — сказал российский министр по итогам переговоров с японским коллегой в формате «2+2» в Токио.

Напомним, Россия и Япония на протяжении долгого времени ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио требует, чтобы четыре острова Южных Курил стали японскими. Москва заявляет, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В связи с этим суверенитет РФ над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.