Матвиенко назвала преимущества приостановки ДРСМД

Москва, 30 мая. Приостановка Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет ряд преимуществ, в том числе это позволит заниматься разработкой необходимых вооружений для обеспечения национальной безопасности, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия сможет заниматься разработкой тех вооружений, которые будут соответствовать национальной безопасности России и интересам ее национальной безопасности с тем, чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении», — объяснила Матвиенко.

В четверг президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. Внесенный главой государства законопроект депутаты Госдумы обсудят на заседании 18 июня.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в 1987 году США и СССР. Согласно договору, страны обязуются уничтожить все имеющиеся баллистические и крылатые ракеты данного диапазона и не производить новые.

В прошлом году Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в нарушении ДРСМД. Американская сторона потребовала от РФ отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), которая не попадает под ограничение. В начале 2019 года США заявили о том, что приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД. Российский лидер сообщил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона.