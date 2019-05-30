В ВШЭ заявили, что не звали Соболь на студенческое ток-шоу

Москва, 30 мая. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь не приглашали на студенческое ток-шоу «В точку!».

Баллотирующаяся в Мосгордуму Любовь Соболь — ярая сторонница скандального блогера Алексея Навального — сообщила в своем микроблоге в Twitter, что ее якобы пригласили принять участие в выпуске ток-шоу «В точку!» 30 мая. Но накануне ее якобы предупредили, что руководство университета «неожиданно закрыло проект». Новость об этом начала активно распространяться в социальных сетях 29 мая.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив, что «никакого официального приглашения Любови Соболь Вышка не направляла и не планировала». По его словам, проект ВШЭ приостановили еще весной. То есть никакого неожиданного закрытия ток-шоу не было, и оно никоим образом не связано с Соболь.

Кузьминов особо подчеркнул, что передача с политиком, который избирается в Мосгордуму, нарушила бы устав вуза.

«Так что, возможно, руководство факультета решило его в существующей форме не продолжать. Надеюсь, что учебное ток-шоу будет продолжаться, мы обязательно найдем решение», — цитирует пресс-служба университета слова Кузьминова.

Напомним, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального Любовь Соболь баллотируется в Мосгордуму. Ей неоднократно были предоставлены возможности рассказать о своей программе и объяснить, почему она хочет занять место в законодательной власти столицы. Но «кандидат в кандидаты» их с треском проваливала.

Так, Соболь пригласили в эфир радиостанции «Эхо Москвы». Казалось бы, у нее появилась уникальная возможность заручиться поддержкой аудитории и рассказать о своей предвыборной программе. Но юрист так называемого «ФБК» Навального разочаровала и слушателей, и собеседников — Алексея Нарышкина, Алексея Соломина и Алексея Осина. Первые заявили, что Соболь совершенно не умеет говорить и грамотно отвечать на поставленные вопросы. А вторые отметили, что она увиливала от важных вопросов, засоряя эфир уже поднадоевшими агитационными лозунгами. Попытка блеснуть умом оказалась провальной. Именно таким образом можно охарактеризовать и ее очередную встречу с избирателями, на которую пришло всего два человека.

У Соболь поинтересовались, в чем же заключается цель ее избирательной кампании. «Кандидат в кандидаты» не смогла внятно ответить на поставленный вопрос, почему-то заявив, что избирается для того, чтобы «пообщаться с мэром Москвы». Получается, что у юриста «ФБК» Навального нет совершенно никакой программы, иначе бы она не уклонялась от вопросов избирателей. Это подтвердил и корреспондент ФАН, который присутствовал на одном из публичных выступлений Соболь.