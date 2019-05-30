Москва, 30 мая. Пользователи по всей России сообщили о сбое в работе «ВКонтакте». На перебои в работе сервиса пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, а также Ростова-на-Дону.

Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте». По данным портала Downdetector, 87% указали на некорректную работу сайта. Еще 6% человек не могли войти в социальную сеть. Около 5% пользователей рассказали о недовольстве работой сообщений.

Мощный сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте» 6 мая 2019 года. Юзеры пожаловались на отсутствие соединения с ресурсом. При попытке зайти во «ВКонтакте» появлялось сообщение, что сервер временно недоступен.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила новый раздел под названием «Центр безопасности». Он поможет пользователям узнать план действий в случае оскорблений и угроз. С начала 2018 года руководство удалило почти 8 миллионов единиц опасного контента, при этом оказались заблокированными 1,8 миллиона профилей и 11,3 тысячи сообществ, где подобные материалы были опубликованы и распространены.

В новом блоке «Социальная ответственность» теперь можно ознакомиться с тем, как команда «ВКонтакте» и ее пользователи формируют позитивное пространство в социальной сети, сообщили в пресс-службе. При этом отмечается, что при создании «Центра безопасности» разработчики уделили особое внимание вопросу безопасности детей.

Соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food. По мнению ритейлеров, кешбэк-сервис российской компании имеет перспективы, несмотря на то, что другие участники рынка также предлагают возвращать кешбэк. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food. «ВКонтакте» планирует сотрудничать с крупнейшими российским ритейлерами.

VK Pay начала работу в июне 2018 года. Пользователи соцсети в месяц могут совершать покупки товаров общей стоимостью до 40 тысяч рублей без комиссии. Собственными электронными кошельками обзавелись более трех миллионов пользователей.