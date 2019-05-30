Нарколог рассказал о последствиях ежедневного употребления кофе

Москва, 30 мая. Резкий отказ от кофе может вызвать у человека головную боль, сонливость и резкие перепады настроения. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн.

По его словам, регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости, а резкий отказ от него — к абстинентному синдрому, который сопровождается головной болью, сонливостью и резкими перепадами настроения.

Психиатр-нарколог объяснил, что кофеин вызывает привыкание такое же, как и никотин. Отказ от напитка приводит к «дискомфорту, ухудшению настроения, острому желанию выпить кофе».

«У людей, которые регулярно употребляют кофе, формируется субдепрессия, соответствующее выражение лица, продольные депрессивные морщины — результат токсического воздействия кофеина на центральную нервную систему», — отметил Брюн.

Он посоветовал не употреблять кофе каждый день, так как напиток в жизни не очень нужен. Лучше ограничиться парой кружек кофе в неделю. Об этом пишет НСН.

«У нас зачастую работа офисная, сидячая. Другое дело, что иногда это нужно на дежурстве, авиадиспетчерам, например, водителям, чтобы не заснуть. Но это вынужденная мера, чтобы избежать худших последствий для общества», — резюмировал психиатр-нарколог.

Напомним, международная исследовательская группа пришла к выводу, что употребление двух и более чашек чая и кофе в день увеличивает риск развития рака легких.