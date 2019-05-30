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Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом

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Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом

Москва, 30 мая. Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.

После того, как на комментарий Карповой в социальной сети обратили внимание СМИ, депутату пришлось объясняться. Карпова, в результате, несколько скорректировала свою изначальную мысль, уточнив, что является патриотом своей страны.

«Любовь к России и патриотизм — это разные вещи в моем понимании. Любовь с моей точки зрения — более глубокое чувство. По отношению к стране, может быть чувство патриотизма. Патриотизм  я к своей стране испытываю», — заявила Карпова в интервью информационному агентству «Политика сегодня»

Депутат подчеркнула, что она любит своих соотечественников, а также русскую природу — поля и березы. Трепетные чувства депутат, по собственному признанию, испытывает также к рассветам и закатам. Ранее Карпова приняла участие в интернет-дискуссии, посвященной продажной российской оппозиции.

Депутат написала, что «не лезет к кормушке, знает о существовании в России некоторых проблем, а саму страну не любит».

Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом

По данным СМИ, оценку высказыванию Карповой даст парламентская комиссия по этике. Отметим, в социальных сетях Карпова регулярно делает репосты сообщений с критикой проводимых в России реформ.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Политика сегодня
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