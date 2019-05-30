Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Аварийная посадка Airbus Легким испугом отделались пассажиры самолета Airbus A-320 в Шереметьево. Лайнер выполнял обычный рейс из Москвы в Грозный, но экстренно вернулся в столичный аэропорт и совершил аварийную посадку. В воздухе сработали пожарные датчики на правом двигателе — к этому моменту Airbus был примерно на полпути к пункту назначения. По данным СМИ, самолет «кружил» над Шереметьево около двух часов, пока вырабатывал топливо, при посадке его ждали пожарные службы, правда, тушить ничего, к счастью, не потребовалось. По одной из версий, тревога сработала по вине закурившего пассажира. Впрочем, в этом еще предстоит разобраться специалистам.

Госдума остановит ДРСМД Москва и Вашингтон уже давно объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но еще не все формальности соблюдены. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД. К сожалению, несмотря на призывы мирового о сообщества, сохранить соглашение не удается — сыграла свою роль провокационная политика США. Ведь именно Штаты первыми отказались от своих обязательств по договору, обвинив Россию в нарушении, а именно в испытании ракет дальностью якобы свыше 500 км. Правда, и Москва упрекнула своих оппонентов, как и всегда, в отсутствии доказательств. «После того, как США заявили, что не будут соблюдать ДРСМД, то его соблюдение с нашей стороны выглядело бы не только слабостью, но было бы просто глупостью. Не сомневаюсь, что эти разумные и ответные действия будут выставлены в качестве первопричины выхода США из этого договора», — считает Николай Стариков, писатель, общественный деятель.

Джулиан Ассанж в больнице Самочувствие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с каждым днем становится все хуже. Журналиста, находящегося в британской тюрьме Белмарш, перевели в медицинское отделение. Серьезные проблемы со здоровьем у Ассанжа появились еще до ареста, за предыдущие семь лет, пока он укрывался в посольстве Эквадора. Ну а последние полтора месяца, проведенные в тюрьме точно не пошли на пользу. По словам адвокатов, австралиец сильно похудел и даже разговаривает с большим трудом. Но, похоже, что болезни далеко не последняя опасность, ведь журналиста по-прежнему могут экстрадировать в США, где ему предъявлены 17 новых обвинений по делу о публикации секретных документов. Правда, теперь ему грозит не смертная казнь, а солидный срок — до 175 лет заключения.