Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Аварийная посадка Airbus
Легким испугом отделались пассажиры самолета Airbus A-320 в Шереметьево. Лайнер выполнял обычный рейс из Москвы в Грозный, но экстренно вернулся в столичный аэропорт и совершил аварийную посадку. В воздухе сработали пожарные датчики на правом двигателе — к этому моменту Airbus был примерно на полпути к пункту назначения. По данным СМИ, самолет «кружил» над Шереметьево около двух часов, пока вырабатывал топливо, при посадке его ждали пожарные службы, правда, тушить ничего, к счастью, не потребовалось. По одной из версий, тревога сработала по вине закурившего пассажира. Впрочем, в этом еще предстоит разобраться специалистам.
Госдума остановит ДРСМД
Москва и Вашингтон уже давно объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но еще не все формальности соблюдены. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД. К сожалению, несмотря на призывы мирового о сообщества, сохранить соглашение не удается — сыграла свою роль провокационная политика США. Ведь именно Штаты первыми отказались от своих обязательств по договору, обвинив Россию в нарушении, а именно в испытании ракет дальностью якобы свыше 500 км. Правда, и Москва упрекнула своих оппонентов, как и всегда, в отсутствии доказательств.
«После того, как США заявили, что не будут соблюдать ДРСМД, то его соблюдение с нашей стороны выглядело бы не только слабостью, но было бы просто глупостью. Не сомневаюсь, что эти разумные и ответные действия будут выставлены в качестве первопричины выхода США из этого договора», — считает Николай Стариков, писатель, общественный деятель.
Джулиан Ассанж в больнице
Самочувствие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с каждым днем становится все хуже. Журналиста, находящегося в британской тюрьме Белмарш, перевели в медицинское отделение. Серьезные проблемы со здоровьем у Ассанжа появились еще до ареста, за предыдущие семь лет, пока он укрывался в посольстве Эквадора. Ну а последние полтора месяца, проведенные в тюрьме точно не пошли на пользу. По словам адвокатов, австралиец сильно похудел и даже разговаривает с большим трудом. Но, похоже, что болезни далеко не последняя опасность, ведь журналиста по-прежнему могут экстрадировать в США, где ему предъявлены 17 новых обвинений по делу о публикации секретных документов. Правда, теперь ему грозит не смертная казнь, а солидный срок — до 175 лет заключения.
США грозят Турции санкциями
Тем временем США уже задумались о новых санкциях. Теперь в отношении Турции. Если Анкара все-таки завершит поставки российских ЗРК С-400, то столкнется с «негативными последствиями». Примерно такие уже не ультиматумы, а угрозы звучат из американского Госдепа. Прежде всего, речь о том, что страны могут «свернуть» совместную программу по истребителям F-35.
«Вашингтон жестко наказывает Анкару на глазах всего мира, однако эти поступки можно назвать жестом отчаяния. Нужно учитывать то, что каждое соглашение уникально, все пункты прописываются по образцу конкретной боевой техники и вооружения. Не исключено, что Турция потребует компенсацию, но пока неясно, в каких инстанциях», — говорит Андрей Кошкин, политолог.
По мнению политолога, Анкаре стоит опасаться не только разрыва программы с американскими F-35, но и требований вернуть уже поставленные самолеты. Правда, Турция от российских военных комплексов, судя по всему, не откажется. Их поставки уже начались, причем с опережением графика.