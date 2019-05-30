Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Киев, 30 мая. Верховная рада отказалась принимать отставку украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Такое решение не стало неожиданностью. Ранее о том, что они не намерены поддерживать это решение, заявили представители всех крупнейших фракций парламента.

При этом экс-премьер страны, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выразила противоположное мнение. По ее словам, если уже подано написанное собственноручно заявление об отставке, «парламент обязан отправить в отставку это правительство, а потом сформировать временное правительство».

Напомним, по закону, заявление Гроймана должно быть рассмотрено Радой в течение десяти дней.