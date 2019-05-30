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ЦБ РФ ожидает снижения ставок по кредитам

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ЦБ РФ рассчитывает на снижение ставок по кредитам

Москва, 30 мая. Центробанк РФ рассчитывает на снижение процентных ставок по кредитам. Об этом сообщила его глава Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе регулятора в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В прошедшем году банки наращивали кредитование, снижали ставки по кредитам. Кредитование экономики выросло на 5,8% против 3,7% в 2017 году. За первые четыре месяца этого года корпоративные кредиты выросли на 2,5%», — заявила Набиуллина. 

Она добавила, что ставки по кредитам снижались большую часть года, так как это позволял уровень инфляции. Впоследствии инфляционные риски стали расти, в связи с чем было принято решение повысить ключевую ставку. Однако пик инфляции пройден.

«Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции», — подытожила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ РФ рассказала о долговой нагрузке населения. На сегодняшний день ее уровень составляет около 10%. Это та часть дохода, которую люди в среднем направляют на выплаты по кредитам. Но если рассматривать этот показатель только среди тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на их погашение уже 44% своего дохода. Поэтому необходим расчет долговой нагрузки каждого конкретного заемщика, отметила она.

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Автор: Алена Разживина
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