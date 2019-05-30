Диетологи назвали пять продуктов на завтрак, продлевающих жизнь

Лондон, 30 мая. Диетологи из Великобритании назвали пять продуктов на завтрак, которые помогут продлить жизнь.

По словам ученых, правильный завтрак может оказать благотворное влияние не только на фигуру и здоровье, но и на продолжительность жизни. Специалистам удалось выявить пять основных продуктов, которые полезнее всего употреблять в пищу по утрам.

Первыми в списке идут яйца. Ученые отмечают, что в них содержится большое количество различных питательных микроэлементов. За неделю человеку можно съесть шесть яиц. Они поддержат здоровье глаз и костей, а также улучшат память.

Второе место получили цельные зерна, особенно овес, киноа и макаронные изделия из пшеницы. Уточняется, что это будет полезно для улучшения работы пищеварительной, кровеносной и иммунной систем, пишет «Актуальные новости».

Обычный йогурт позволит избежать накопления лишнего веса и развития остеопороза. Он также помогает бороться с возрастными проблемами и положительно влияет на состоянии кровяного давления.

В список полезных продуктов вошли и бананы, которые помогают улучшить пищеварение. Диетологи советует съедать по четыре штуки в неделю. Они напоминают, что этот фрукт богат необходимыми углеводами и витаминами.

Пятым чудо-продуктом на завтрак оказались ягоды. Ученые отмечают, что чем темнее их окрас, тем полезнее они будут. Как оказалось, в темных плодах в изобилии содержатся антоцианы, способствующие увеличению продолжительности жизни.