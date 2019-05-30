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Украинские депутаты обвинили Порошенко и Гройсмана в захвате власти

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Украинские депутаты обвинили Порошенко и Гройсмана в захвате власти

Киев, 30 мая. Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич и Василий Нимченко обвинили бывшего президента Украины Петра Порошенко, премьер-министр Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея Парубия в захвате власти, сообщила пресс-служба партии.

Депутаты обратились в СБУ, Госбюро расследования и генпрокуратуру с требованием расследовать факты захвата власти и злоупотребления служебными полномочиями высокопоставленными лицами Украины.

«Вышеуказанные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, прибегли к узурпации власти для занятия, захвата высших должностей для управления государственными делами…» — говорится в сообщении.

В пресс-службе партии сообщили, что основанием для обращения стал факт отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте, из чего следует, что бывший президент Украины, премьер-министр и спикер парламента, «действуя по сговору, сфабриковали рассмотрение на заседании парламента вопросов о назначении на высшие государственные должности».

Ранее стало известно, что киевский суд открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины Порошенко, Гройсмана, Парубия и еще 177 чиновников.

Напомним, Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на президентских выборах 2019 года. Новый президент страны набрал более 73% голосов избирателей, его инаугурация прошла 20 мая.

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Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
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